Blanc Manioc Party Invite Kasbah L'Alimentation Générale Paris

Paris

Blanc Manioc Party Invite Kasbah L’Alimentation Générale, 14 mai 2022, Paris. Le vendredi 13 mai 2022

de 23h00 à 05h00

. payant Sur place : 10 EUR

Blanc Manioc est un collectif et label né en 2019, quelque part entre les raves de Lyon et les balani shows de Bamako. Le Label Blanc Manioc invite: KASBAH Blanc Manioc est un collectif et label né en 2019, quelque part entre les raves de Lyon et les balani shows de Bamako. Après une vingtaine de sorties depuis 2019, le label lance ses soirées. “BLANC MANIOC PARTY”, on vous laisse écouter les compilations “Nyamakala Beats” pour vous faire une idée ! L’Alimentation Générale 64 Rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris Contact : http://alimentation-generale.net/evenements/2022-05-13#.YmK2XCEaRoQ https://www.facebook.com/events/1152274515537722/ https://www.facebook.com/events/1152274515537722/

