BLANC FLOCON Salle du Cuvier Artigues-près-Bordeaux

BLANC FLOCON Solo de théâtre d’objet, dès 5 ans. Un conte décalé, pour aborder l’égalité et les stéréotypes de genre. Mercredi 15 mai, 15h00 Salle du Cuvier Tarif plein 12€ / réduit 6€ / Carte Jeunes : Gratuit

Solo de théâtre d’objet, dès 5 ans

Un conte décalé, pour aborder l’égalité et les stéréotypes de genre.

Tout commence comme le récit du célèbre conte des frères Grimm, mais… un facteur inattendu, une valeur pas commune, un cube dans l’potage…. Et tout bascule !

Le bébé fille tant attendu est en fait un bébé garçon. Et Blanche-Neige devient Blanc Flocon. Jouant avec les objets, R.O.G.E.R. revisite un conte classique connu de tou·te·s, le redessinant de façon contemporaine et féministe, décalant ainsi nos regards sur ces questions de société.

La méchante reine devient le méchant roi et les 7 nains, les 7 naines !

Entre humour et engagement, l’histoire de Blanc Flocon nous transporte, en parlant de beauté, mais aussi de pouvoir, de manipulation, d’émancipation et de la place des vrai·es gentil·les souvent trop négligé·es.

Ecriture, mise en scène, jeu Lili Giret / Regard extérieur Laurent Eyllier

Production R.O.G.E.R. cie. Avec le soutien du Friiix Club, du Pôle Culturel Evasion d’Ambarès, et l’aide à la résidence iddac, agence culturelle du Département de la Gironde

Durée 40mn

Salle du Cuvier Avenue de l'Ile de France, 33370 Artigues-près-Bordeaux Artigues-près-Bordeaux 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 38 50 56