Blanc-Flocon Salle Delteil Bègles, dimanche 24 mars 2024.

Blanc-Flocon Abracadabrantesque – Festival de théâtre Dimanche 24 mars, 15h30 Salle Delteil Adulte adhérent ALB 8€, adulte non adhérent 10€, enfant (à partir de 3 ans) 5€ Billetterie via Hello Asso : https://www.helloasso.com/associations/amicale-laique-de-begles/evenements/spectacle-blanc-flocon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-24T15:30:00+01:00 – 2024-03-24T16:20:00+01:00

Tout commence comme le récit du célèbre conte mais… un facteur inattendu, une valeur pas commune, un cube dans l’potage…. Et tout bascule !

Le bébé fille tant attendu est en fait un bébé garçon. Et Blanche-Neige devient Blanc Flocon.

Le conte vrille, tout s’ébranle. Jouant avec les objets, R.O.G.E.R. revisite un conte classique connu de tou·tes, le redessinant de façon contemporaine et féministe, décalant ainsi nos regards sur ces questions de société.

La méchante reine devient le méchant roi et les 7 nains, les 7 naines !

Entre humour et engagement, l’histoire de Blanc Flocon nous transporte, en parlant de beauté, mais aussi de pouvoir, de manipulation, d’émancipation et de la place des vrai·es gentil·les souvent trop négligé·es.

Adulte adhérent ALB 8 €,

adulte non adhérent 10 €,

enfant (à partir de 3 ans) 5 €

Salle Delteil Rue du 11 novembre 33130 Bègles 33130 Gironde Nouvelle-Aquitaine

abracadabrantesque théâtre