Blanc Flocon. Médiathèque Le Teich, jeudi 29 février 2024.

Blanc Flocon. Médiathèque Le Teich Gironde

Théâtre d’objets, dans le cadre de la quinzaine égalité Femme-Homme.

Jouant avec les objets R.O.G.E.R revisite un conte classique connu detou.te.s, le redessinant de façon contemporaine et féministe, décalant ainsi nos regards sur ces questions de de société. Entre humour et engagement, l’histoire de Blanc Flocon nous transporte, en parlant de beauté, mais aussi de pouvoir, de manipulation, d’émancipation et de la place des vrai.es gentil.les souvent trop négligé.es.

jeune public dès 5 ans.

gratuit, réservations conseillée. .

Début : 2024-02-29 10:30:00

fin : 2024-02-29 11:15:00

Médiathèque 67 rue des pins

Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine bibliotheque@leteich.fr

