Blanc comme neige Hydre en scène Le Trait Catégories d’évènement: Le Trait

Seine-Maritime

Blanc comme neige Hydre en scène, 18 mars 2022, Le Trait. Blanc comme neige

Hydre en scène, le vendredi 18 mars à 18:30

Compagnie La Magouille Sous le ciel étoilé d’une longue nuit d’hiver, Blanc comme Neige part à la recherche de son prénom de grand. Sa grand-mère Ningiuk le guide en lui contant ses rencontres avec les animaux de la banquise pour qu’il s’en inspire. A travers un récit tendre et une mise en scène onirique, le spectacle déroule cette chaleureuse histoire de froid qui nous fait voyager en douceur dans la culture Inuit et l’univers arctique. **Écriture, mise en scène, construction et interprétation** : Solène Briquet et Cécile Lemaitre **Collaboration artistique précieuse** : Hubert Jegat **Direction d’acteur** : Yann Dacosta **Création musique** : Lorette Zitouni **Création vidéo** : Nikodio **Création lumière** : Olivier Irthum Régie : Karim M’Sir **Aide à la construction** : Anna Kobylarz **Administration** : Aline NGuyen Thua **Crédits photos** : Véronique Lesperat-Hecquet, Flore Bailly, La Magouille

3€ à 8€

Voyage onirique sur la banquise Hydre en scène rue François Arago Le Trait, 76580 Le Trait Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-18T18:30:00 2022-03-18T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Le Trait, Seine-Maritime Autres Lieu Hydre en scène Adresse rue François Arago Le Trait, 76580 Ville Le Trait lieuville Hydre en scène Le Trait Departement Seine-Maritime

Hydre en scène Le Trait Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-trait/

Blanc comme neige Hydre en scène 2022-03-18 was last modified: by Blanc comme neige Hydre en scène Hydre en scène 18 mars 2022 Hydre en scène Le Trait Le Trait

Le Trait Seine-Maritime