Blanc comme neige Bolbec, 20 avril 2022, Bolbec.

Blanc comme neige Val aux Grès Route de Mirville Bolbec

2022-04-20 14:30:00 – 2022-04-20 15:05:00 Val aux Grès Route de Mirville

Bolbec Seine-Maritime Bolbec

Chez les Inuits, c’est quand on devient grand qu’on se choisit un prénom. Et ce n’est pas si simple !

Blanc comme Neige, un petit garçon de 5 ans, commence cette quête qui le conduit à travers les paysages de la banquise recréés dans un décor très imagé. Avec l’aide de sa grand-mère Ningiuk, il y rencontre des animaux polaires qui le guident dans sa recherche. Et, comme dans la vie, c’est au contact des autres qu’il réussit petit à petit à se trouver lui-même. Dans ce conte initiatique plein de douceur, scénographie, projections vidéo et une manipulation virtuose des marionnettes se conjuguent pour inviter les enfants à un moment de rêverie, solliciter leur imaginaire et partager un voyage… Alors, cap au Nord !

www.la-magouille.com/

www.facebook.com/MagouilleCie/

THÉÂTRE DE MARIONNETTE

Ecriture, mise en scène, construction et interprétation : Solène Briquet et Cécile Lemaitre

Regard complice sur la mise en scène et direction d’acteur : Yann Dacosta

Collaboration artistique : Hubert Jégat

Création musique : Lorette Zitouni

Création vidéo : Nikodio

Création lumière : Olivier Irthum

Aide à la construction : Anna Kobylarz

Régie : Karim M’Sir

service.culturel@bolbec.fr +33 2 35 31 07 13

