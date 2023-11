Blak Australia Beautiful Country, 8 décembre 2023, .

Du vendredi 08 décembre 2023 au dimanche 10 décembre 2023 :

.Tout public. A partir de 11 ans. Jusqu’à 103 ans. payant

Découvrez le travail savoureusement subversif de cinq cinéastes du renom de la Blak Australia.

Blak Australia Beautiful Country

8e Festival du Cinéma Aborigène Australien

8-10 décembre

Cinéma L’Arelquin

À travers des approches

cinématographiques singulières, ce cycle nous invite à découvrir le

travail savoureusement subversif de cinq cinéastes du renom de la Blak Australia ; Warwick Thornton, Jub Clerc, Ivan Sen, Julie Gough et Tiriki Onus.

Présentée par l’association The Cloud Lab, le Festival du Cinéma Aborigène Australien à Paris demeure le seul événement en France destiné à mettre à l’honneur le cinéma des Premières Nations australiennes.

Souvent absent dés écrans en France, le festival propose un panorama

inédit du cinéma aborigène contemporain qui amplifie la voix de

cinéastes Noirs australiens et rend hommage à une culture vieille de

soixante milliers d’années.

De la quête de la vérité dans l’outback noir d’Ivan Sen (LIMBO) ou la réactivation décoloniale sur grand écran d’archives ‘perdues’ (THE SILENCED et ABLAZE) en passant par la lutte spirituelle qui vit un enfant Aborigène dans une monastère chrétienne (THE NEW BOY ), à un road-trip transformationnel au pays ancestral du Karijini (SWEET AS),

ce cycle immerge le spectateur au fond de la complexité de la culture

des Premières Nations australiennes, dont l’esprit de résistance

confèrent aux oeuvres un caractère puissant et unique.

Riches et engagées, ce cycle des films décolonise les regards et vous

fait découvrir toute la vitalité d’une perspective singulière sur le

monde, propre à la Blak Australia.

Une programmation conçue par Greta Morton Elangué.

Programme détaillé: www.cinemaap.com

Cinéma L’Arlequin

Contact : https://cinemaap.com/ https://www.facebook.com/cinemaap2016/ https://www.facebook.com/cinemaap2016/ http://dulaccinemas.com/cinema/2625/l-arlequin/portail

Bunya Productions LIMBO d’Ivan Sen