PETITE LOIRE, GRANDES HISTOIRES Blaison-Saint-Sulpice, 3 septembre 2023, Blaison-Saint-Sulpice.

Blaison-Saint-Sulpice,Maine-et-Loire

Au programme de cette quatrième édition, des nouveautés au cœur de l’événement !.

2023-09-03 fin : 2023-09-03 18:00:00. .

Blaison-Saint-Sulpice 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire



The program for this fourth edition includes new features at the heart of the event!

En el programa de esta cuarta edición figuran algunas novedades en el corazón del acontecimiento

Das Programm dieser vierten Ausgabe enthält Neuheiten, die das Herzstück der Veranstaltung bilden!

Mise à jour le 2023-08-16 par eSPRIT Pays de la Loire