Blaise Pascal, la mathématique au cœur de l’humanité, par Cédric Villani IHES Bures-sur-Yvette, jeudi 21 mars 2024.

Blaise Pascal, la mathématique au cœur de l'humanité, par Cédric Villani Les Amis de l'IHES vous proposent une nouvelle conférence grand public présentée par Cédric Villani (IHES & Université Lyon 1), le jeudi 21 mars 2024 à 18h.

« Blaise Pascal, la mathématique au cœur de l’humanité »

Les philosophes des Lumières étaient tentés d’acculer dans une impasse Blaise Pascal, de le dépeindre en génie fou pour éviter d’avoir à prendre en compte sa dérangeante vision du monde et du savoir. Mais les tourments du vingtième siècle, les progrès récents des sciences l’ont installé en précurseur dans bien des domaines, comme sa passion pour le rapport entre l’automatique et la réflexion. Avec le recul il apparaît comme le seul mathématicien de son époque à refléter toutes les facettes de cette discipline, y compris son volet économique avec une aventure qui fait de lui le premier entrepreneur de la « tech ».

Explorons ensemble quelques unes de ses facettes encore fascinantes.

