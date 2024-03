Blaise Cendrars : Des Pâques au Transsibérien. Une heure de voyage musical et poétique au cœur de la bourlingue ! Centre Paris Anim’ Maurice Ravel Paris, dimanche 17 mars 2024.

Le dimanche 17 mars 2024

de 15h30 à 17h30

.Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans. payant

Tarif plein : 17 euros

Tarif réduit : 15 euros

(Re-)découvrez en musique Les Pâques à New York et La prose du Transsibérien et de la petite Jehanne de France, de Blaise Cendrars.

Poète, romancier, journaliste, grand voyageur, Cendrars a voulu être

celui par qui la modernité arrive – comme un scandale permanent. Il est

né à la poésie à Pâques 1912. En une nuit d’errance, de faim et

d’insomnie, il écrit Les Pâques à New York et se rebaptise Blaise

Cendrars. « L’écriture est un incendie.(…) Ecrire, c’est brûler vif mais

c’est aussi renaître de ses cendres. »

Au piano improvisé, un homme seul lit le texte, comme en surplomb. Dans

sa détresse, il appelle le Christ et lui présente, en un nouveau chemin

de Croix, les rues de la ville et son humanité grouillante.

Lui succède une femme qui s’empare des mots de La prose du

Transsibérien. Est-elle la petite Jeanne, des années plus tard, parlant

de sa propre adolescence, de ce terrible voyage où « les démons sont

déchaînés /Ferrailles /Tout est un faux accord /Le broun-roun-roun des

roues /Chocs / Rebondissements /Nous sommes un orage sous le crâne d’un

sourd… » ?

Dans le cadre du Printemps des Poètes, le spectacle est accompagné des propositions suivantes :

Dans le hall du théâtre,

une exposition participative sur le New York des années

1910, le Transsibérien et les œuvres picturales de Frédéric Thérisod, pianiste

du spectacle, également plasticien.

Le spectacle sera suivi d’une table ronde animée par Bastien Mouchet,

chercheur en littérature

française et enseignant à l’Institut National Supérieur du Professorat et

de l’Éducation (INSPÉ) de l’académie de Grenoble et avec :

Jacques Fournier, ancien directeur de la Maison de la

Poésie puis des Itinéraires poétiques de Saint-Quentin-en-Yvelines, maire

du Tremblay-sur-Mauldre, le village-refuge de Cendrars où il est inhumé.

Jacques Fournier y a créé « Les Journées Blaise Cendrars » qui en seront à

leur 3e édition fin avril 2024,

Caroline

Apostolopoulos des éditions du Maquis, elle présentera le livre CD sur La Prose du Transsibérien

et de la petite Jeanne de France . Cet

enregistrement inédit du poème de Blaise Cendrars est le dernier projet de

Jean-Louis Trintignant. Il est illustré par Enki Bilal avec la musique de

Jean-Louis Murat.

Philippe

Marcel de la médiathèque Hélène Berr,

lecteur passionné de Cendrars,

L’équipe du

spectacle : Sabine

d’Halluin, comédienne et directrice artistique de la Compagnie Les Toupies, Frédéric Thérisod,

comédien, pianiste et plasticien, Didier

Moreira, comédien et musicien, Jean-Claude Durand, comédien et

directeur d’acteur.

Centre Paris Anim’ Maurice Ravel 6 avenue Maurice Ravel 75012

