Blaise Cendrars : Des Pâques au Transsibérien Théâtre Douze Paris, dimanche 17 mars 2024.

Le dimanche 17 mars 2024

de 13h00 à 19h00

.Tout public. payant

Voyage poétique et musical au cœur de la Bourlingue !

Manifestation littéraire autour de Blaise Cendrars : autour d’une exposition immersive, voyagez dans le New York des années 1900 et à bord du Transsibérien. Plongez dans son univers avec le spectacle Blaise Cendrars : Des Pâques au Transsibérien. Assistez à une table ronde pour découvrir de quelle manière les poèmes du jeune Blaise Cendrars résonnent aujourd’hui auprès des publics.

Lors de cette manifestation littéraire, transportez-vous à travers les époques et les continents pour découvrir l’âme bourlingueuse de Blaise Cendrars.

Imaginez-vous arpenter les rues animées de New York, pendant les tumultueuses années 1900, où chaque coin de rue résonne des échos d’une époque en pleine effervescence.

Laissez-vous emporter par les horizons infinis du Transsibérien, ce chemin de fer mythique sillonnant l’immensité de la Russie. L’exposition immersive qui lui est dédiée est une invitation à l’éveil des sens et de la curiosité. Elle rassemble des objets et des documents réunis à la suite d’un appel à contribution de la Compagnie Les Toupies, ainsi que des œuvres plastiques de l’artiste Frédéric Thérisod.

L’aventure ne fait que commencer… Le spectacle magistral Blaise Cendrars : Des Pâques au Transsibérien est une immersion dans l’univers épique de Blaise Cendrars. Le comédien Frédéric Thérisod et la metteuse en scène Sabine d’Halluin interprètent des poèmes extraits des Pâques à New York et de La Prose du Transsibérien et de la petite Jehanne de France.

Entre les lignes et les mouvements ensorcelants, vous ressentez le frisson des voyages impossibles, la mélodie des rencontres inattendues et la poésie de l’errance. Plongez pendant 1 heure dans un voyage au coeur de la Bourlingue.

Enfin, installez-vous pour une conversation où les mots du jeune Blaise Cendrars se mêlent aux murmures du présent. Vous découvrez alors comment ses poèmes retentissent auprès des lecteurs d’aujourd’hui. En compagnie de l’auteur Bastien Mouchet, Jacques Fournier ancien directeur de la Maison de la poésie de Saint-Quentin-en-Yvelines, Caroline Apostolopoulos des Éditions du Maquis, Philippe Marcel de la Médiathèque Hélène Berr, ainsi que l’équipe du spectacle Jean-Claude Durand, Sabine d’Halluin et Frédéric Thérisod.

Osez vous aventurer dans ce monde de rêves et de récits où chaque page tournée vous rapproche un peu plus de l’essence même de l’art et de la vie.

Théâtre Douze 6 Avenue Maurice Ravel 75012

Contact : https://www.facebook.com/Compagnielestoupies https://www.facebook.com/Compagnielestoupies http://www.theatredouze.fr/pages/DES-PAQUES-AU-TRANSSIBERIEN_spect-262.html

©Simon Vacheret Studio 11:11