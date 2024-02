BLAIREAUX… LES CONNAISSONS-NOUS VRAIMENT ? EN FORÊT DE CHANDELAIS Carrefour du roi René Baugé-en-Anjou, vendredi 14 juin 2024.

A L’occasion de la NUIT DES FORETS, au cours d’une soirée d’échanges en forêt, nous vous proposons de découvrir les chauves souris, blaireau, renard, geai… Comprendre leur mode de vie et pourquoi ces espèces là véhiculent le plus souvent peurs et incompréhension.

Famille. A partir de 8 ans. Prévoir chaussures de marche et vêtements adaptés à la météo

En partenariat avec la LPO. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-14 20:00:00

fin : 2024-06-14 22:00:00

Carrefour du roi René BAUGE

Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire

