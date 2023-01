Blair Ekleberry exposition Réductions Catégorie d’Évènement: île de France

Première exposition solo de Blair Ekleberry au incognito artclub du 19 janvier au 25 février 2023. Les fêtes sont terminées et donc, il y a des réductions !

À l’occasion de sa première exposition solo, L’artiste Blair Ekleberry a le plaisir de proposer des prix réduits sur de nombreuses œuvres d’art. Êtes-vous un acheteur institutionnel public de prestige?

D’énormes réductions vous seront accordées.

Une réduction sert aussi à éliminer l’eau en la faisant bouillir,

pour rendre un plat plus délicieux et chargé en saveur. Mais l’artiste ne proposera probablement pas de la cuisine Contact : https://www.cnap.fr/blair-ekleberry 065180339 artclub@incognito.paris https://www.facebook.com/incognito24h24 https://www.facebook.com/incognito24h24 https://www.incognito.paris

incognito artclub & Blair Ekleberry Expo Réductions de Blair Ekleberry [19.01 25.02 2023]

