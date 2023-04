Vide-greniers PARKING HYPER U, 14 mai 2023, Blainville-sur-Orne.

La saison des vide-greniers a commencé, c’est le moment pour faire du tri dans vos placards ! Le vide-greniers de Blainville-sur-Orne, organisé par l’association KongKong Cameroun, aura lieu dimanche 14 mai sur le parking du Centre Commercial Hyper U..

2023-05-14 à 07:00:00 ; fin : 2023-05-14 18:00:00. .

PARKING HYPER U

Blainville-sur-Orne 14550 Calvados Normandie



The yard sale season has started, it’s time to sort out your closets! The garage sale of Blainville-sur-Orne, organized by the association KongKong Cameroun, will take place on Sunday, May 14th on the parking lot of the Hyper U shopping center.

Ha empezado la temporada de los mercadillos, ¡es hora de ordenar los armarios! El mercadillo de Blainville-sur-Orne, organizado por la asociación KongKong Cameroun, tendrá lugar el domingo 14 de mayo en el aparcamiento del centro comercial Hyper U.

Die Saison der Flohmärkte hat begonnen. Jetzt ist es an der Zeit, Ihre Schränke auszusortieren! Der Flohmarkt in Blainville-sur-Orne, der vom Verein KongKong Cameroun organisiert wird, findet am Sonntag, den 14. Mai auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums Hyper U statt.

Mise à jour le 2023-04-21 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité