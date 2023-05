12e édition Zic sur le Zinc : Issara 5 Z.A. Conchylicole, 27 juillet 2023, Blainville-sur-Mer.

12e édition Zic sur le Zinc : Issara, à La Cabane sur la plage de Gonneville à Blainville-sur-Mer..

2023-07-27 à 19:30:00 ; fin : 2023-07-27 . .

5 Z.A. Conchylicole La Cabane

Blainville-sur-Mer 50560 Manche Normandie



12th edition of Zic sur le Zinc : Issara, at La Cabane on the beach of Gonneville in Blainville-sur-Mer.

12ª edición de Zic sur le Zinc : Issara, en La Cabane, en la playa de Gonneville, en Blainville-sur-Mer.

12. Ausgabe von Zic sur le Zinc: Issara, in La Cabane am Strand von Gonneville in Blainville-sur-Mer.

