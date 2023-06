MUSIQUE VERTE Blainville-sur-l’Eau, 17 juin 2023, Blainville-sur-l'Eau.

Blainville-sur-l’Eau,Meurthe-et-Moselle

En attendant, la fête de la musique, venez profiter de l’animation Musique Verte le samedi 17 juin de 14 h à 17 h sur l’Espace Naturel Sensible « Zone Alluviale de la Meurthe/Entre-deux-Eaux à Blainville-sur-l’Eau ». Pour les inscriptions, veuillez-vous manifester auprès de l’accueil de la CC3M par téléphone au 03 83 71 43 62.

Le lieu de rendez-vous exact sera communiqué lors de l’inscription.. Tout public

Samedi 2023-06-17 à 14:00:00 ; fin : 2023-06-17 17:00:00. 0 EUR.

Blainville-sur-l’Eau 54360 Meurthe-et-Moselle Grand Est



In the meantime, come and enjoy the Musique Verte event on Saturday June 17 from 2 to 5 pm at the Espace Naturel Sensible « Zone Alluviale de la Meurthe/Entre-deux-Eaux à Blainville-sur-l’Eau ». To register, please contact CC3M reception by telephone on 03 83 71 43 62.

The exact meeting place will be communicated at the time of registration.

En vísperas de la Fiesta de la Música, venga a disfrutar de la manifestación Musique Verte el sábado 17 de junio de 14:00 a 17:00 en el Espacio Natural Sensible « Zone Alluviale de la Meurthe/Entre-deux-Eaux à Blainville-sur-l’Eau ». Para inscribirse, póngase en contacto con la recepción del CC3M llamando al 03 83 71 43 62.

El punto de encuentro exacto se comunicará en el momento de la inscripción.

In Erwartung des Musikfestes können Sie am Samstag, den 17. Juni von 14 bis 17 Uhr im Espace Naturel Sensible « Zone Alluviale de la Meurthe/Entre-deux-Eaux à Blainville-sur-l’Eau » von der Animation Musique Verte profitieren. Für Anmeldungen wenden Sie sich bitte an den Empfang der CC3M unter der Telefonnummer 03 83 71 43 62.

Der genaue Treffpunkt wird Ihnen bei der Anmeldung mitgeteilt.

Mise à jour le 2023-06-09 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS