Visite du Moulin de Courrian Blaignan-Prignac Blaignan-Prignac Catégories d’Évènement: Blaignan-Prignac

Gironde

Visite du Moulin de Courrian, 20 mai 2023, Blaignan-Prignac Blaignan-Prignac. Blaignan-Prignac ,Gironde , Blaignan-Prignac Visite du Moulin de Courrian EUR Hameau de Camblanc Blaignan-Prignac Gironde

2023-05-20 – 2023-05-21 Blaignan-Prignac

Gironde Blaignan-Prignac . EUR 0 Dans le cadre de la Journée Européenne des Moulins, vous aurez la possibilité de visiter le Moulin de Courrian, Moulin à vent à ailes Berton, restauré en 1981.

Sur réservation auprès du château La Tour Haut Caussan, qui proposera également une visite et dégustation dans son domaine.

Possibilité de pique-niquer dans les vignes, sur la butte du Moulin. Le domaine proposera de quoi améliorer votre pique-nique. Dans le cadre de la Journée Européenne des Moulins, vous aurez la possibilité de visiter le Moulin de Courrian, Moulin à vent à ailes Berton, restauré en 1981.

Sur réservation auprès du château La Tour Haut Caussan, qui proposera également une visite et dégustation dans son domaine.

Possibilité de pique-niquer dans les vignes, sur la butte du Moulin. Le domaine proposera de quoi améliorer votre pique-nique. Tour Haut Caussan

Blaignan-Prignac

dernière mise à jour : 2023-03-23 par

Détails Catégories d’Évènement: Blaignan-Prignac, Gironde Autres Lieu Blaignan-Prignac Adresse Hameau de Camblanc Blaignan-Prignac Gironde Ville Blaignan-Prignac Blaignan-Prignac Departement Gironde Tarif EUR Lieu Ville Blaignan-Prignac

Blaignan-Prignac Blaignan-Prignac Blaignan-Prignac Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/blaignan-prignac blaignan-prignac/

Visite du Moulin de Courrian 2023-05-20 was last modified: by Visite du Moulin de Courrian Blaignan-Prignac 20 mai 2023 Blaignan-Prignac Gironde Hameau de Camblanc Blaignan-Prignac Gironde

Blaignan-Prignac Blaignan-Prignac Gironde