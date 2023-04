Vide-greniers Stade, 7 mai 2023, Blaignan-Prignac.

Le Foyer Rural de Blaignan-Prignac organise son vide-greniers au stade.

Venez nombreux pour faire de bonnes affaires.

Petite restauration sur place.

Sur réservation pour les exposants. Accueil des exposants à partir de 7h30..

2023-05-07 à ; fin : 2023-05-07 19:00:00. EUR.

Stade

Blaignan-Prignac 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Foyer Rural of Blaignan-Prignac organizes its garage sale at the stadium.

Come to make good deals.

Small catering on the spot.

On reservation for the exhibitors. Reception of the exhibitors from 7h30.

El Foyer Rural de Blaignan-Prignac organiza su venta de garaje en el estadio.

Venga en gran número para hacer buenos negocios.

Pequeño catering in situ.

Reserva obligatoria para los expositores. Recepción de los expositores a partir de las 7h30.

Das Foyer Rural von Blaignan-Prignac organisiert seinen Flohmarkt im Stadion.

Kommen Sie zahlreich, um gute Geschäfte zu machen.

Kleine Restauration vor Ort.

Auf Reservierung für die Aussteller. Empfang der Aussteller ab 7.30 Uhr.

Mise à jour le 2023-04-14 par OT Médoc-Vignoble