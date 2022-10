Blagnac Culture Geek : Samedi 29 Et Dimanche 30 Octobre salle des fêtes du Ramier Blagnac Catégories d’évènement: Blagnac

Blagnac Culture Geek : Samedi 29 Et Dimanche 30 Octobre Après le succès de la 1ère édition, le Blagnac Culture Geek est de retour les 29 et 30 octobre avec un programme riche qui fera la part belle aux jeux vidéos, le cosplay, la culture japonaise, le manga, la bande dessinée et la culture pop. Plus d’une cinquantaine d’exposants seront présents durant le week-end notamment le Toulouse Sake Club qui est aussi partenaire de l’événement. La boutique japonaise toulousaine proposera une sélection de produits japonais (saké, liqueurs, épicerie fine japonaise…) et des dégustations. Venez retrouver le goût du Japon! Informations pratiques : Blagnac culture geek samedi 29 et dimanche 30 octobre, salle des fêtes des Ramiers de 10 à 19h le samedi et de 10 à 18h le dimanche – blagnac-culture-geek.fr salle des fêtes du Ramier blagnac 31700 Blagnac Haute-Garonne samedi 29 octobre – 10h00 à 19h00

dimanche 30 octobre – 10h00 à 18h00

