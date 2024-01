Afterwork ENAC Alumni Chapter Occitanie Pullman Toulouse Airport Blagnac, mercredi 17 janvier 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-01-17 18:30

Fin : 2024-01-17 21:30

https://www.alumni.enac.fr/fr/agenda/afterwork-chapter-occitanie-924

Pour bien démarrer l’année, retrouvons-nous autour d’un afterwork le mercredi 17 janvier, de 18h30 à 21h30 !

Après avoir organisé des afterworks à l’ENAC et en centre-ville de Toulouse, nous choisissons cette fois la proximité de l’aéroport : rendez-vous au Pullman Toulouse Airport !

L’association prend en charge le grignotage (planches de charcuterie et fromage), et chacun règlera ses consommations sur place. Le parking de l’hôtel est gratuit.

Venez nombreux !

Pullman Toulouse Airport 2 Av. Didier Daurat 31700 Blagnac Blagnac 31700 Haute-Garonne