La 1ère édition du BMGS, la convention Geek Blagnacaise est organisée par la mairie de Blagnac et la CMJ se déroulera le week-end du 30 au 31 octobre 2021 à la Salle des fêtes des Ramiers à Blagnac. Le conseil municipal des jeunes de Blagnac présente la première édition du Blagnac manga game show sur l’univers de la pop culture japonaise et du numérique. À l’occasion de ces deux journées, venez partager et échanger avec des passionné(e)s de manga, de cosplay et de jeux vidéo et assister à plusieurs animations et spectacles. Quatre espaces seront au rendez-vous pour vous immerger dans ces différents univers : – Un espace dédié au manga et à la culture japonaise avec des ateliers de dessin et un coin café manga. Vous pourrez également échanger avec des dessinateurs de manga et de calligraphie japonaise. – Un espace cosplay avec des ateliers de fabrication de costumes et accessoires, ainsi qu’un concours pour élire le plus beau cosplay. Vous pourrez aussi retrouver des espaces photo avec en décors, la maison du Hobbit. Un photographe professionnel sera présent pour immortaliser vos plus beaux costumes ! – Un espace sur la culture numérique et les jeux vidéo. Vous pourrez participer à des tournois sur consoles et retrouver des imprimantes 3D et casques de réalité virtuelle. – Un espace scénique, où vous pourrez assister à un spectacle de danse K-Pop ou encore un combat de sabre laser. Aura également lieu sur cet espace, le défilé du concours de costume cosplay, une animation Just Dance, des quiz, ainsi que les finales des tournois consoles sur écran géant. Cascade 31 sera de plus présent pour une prestation digne de ce nom ! En cas de petite ou grosse faim, vous pourrez vous restaurer et vous régaler avec le restaurant Okami No Enkai. Vous pourrez également retrouver une conférence sur le thème de Travailler dans la création de jeux vidéo le samedi 30.

Parc des Ramiers 2 Rue Félix Debax, 31700 Blagnac Blagnac Haute-Garonne



2021-10-30T10:00:00 2021-10-30T19:00:00;2021-10-31T10:00:00 2021-10-31T18:00:00