Exposition Les couleurs de l’Espoir Chapiteau des Ramiers 31700 Blagnac Blagnac, 17 novembre 2023 09:00, Blagnac.

Exposition Les couleurs de l’Espoir Chapiteau des Ramiers 31700 Blagnac Blagnac 17 – 19 novembre

Exposition Les couleurs de l’Espoir à BLAGNAC 17 – 19 novembre 1

Exposition de peintures, sculptures et photographies organisée pa La Maison de l’Espoir, une association humanitaire qui vient en aide aux enfants et aux femmes en difficulté dans le monde.

Pour en savoir plus sur l’association cliquez Ici

Chapiteau des Ramiers 31700 Blagnac Rue des sports 31700 BLAGNAC Blagnac 31700 Haute-Garonne