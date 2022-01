Marché aux fleurs de Blagnac – Édition 2022 boulevard de l’Europe, 31700 BLAGNAC, 3 avril 2022 10:00, Blagnac.

Dimanche 3 avril, 10h00 Sur place entrée libre marchesdepleinvent@mairie-blagnac.fr

marché autour du jardin – animations – restauration

La Ville organise son 4ème marché aux fleurs dimanche 3 avril 2022, de 10h à 18h, sur la promenade des Pyrénées, écoquartier d’Andromède.

Vous y trouverez : fleurs en pots pour l’extérieur, rosiers, plantes médicinales et aromatiques, arbres fruitiers, bambous, orchidées, géraniums, … mais aussi déco et outillage, ainsi que des animations pour les enfants, et de quoi se restaurer.

dimanche 3 avril – 10h00 à 18h00