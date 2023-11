Café des parents : créer un environnement sain pour nos enfants – Mardi 28 novembre Blagnac Blagnac, 28 novembre 2023, Blagnac.

Café des parents : créer un environnement sain pour nos enfants – Mardi 28 novembre Mardi 28 novembre, 17h00 Blagnac Sur inscription

Au Pôle petite enfance « Les dauphins » (31, avenue de Cornebarrieu)

Avec l’intervention de Sophie Fleckenstein, experte en santé environnement et qui accompagne depuis 2021 les crèches municipales dans la lutte contre les perturbateurs endocriniens.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-28T17:00:00+01:00 – 2023-11-28T18:30:00+01:00

café parents