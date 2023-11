Portes ouvertes à l’Arche en pays toulousain – Samedi 25 novembre Blagnac Blagnac, 25 novembre 2023, Blagnac.

Portes ouvertes à l'Arche en pays toulousain – Samedi 25 novembre

Venez découvrir un établissement où vivent et travaillent ensembles des adultes en situation d’handicap mais aussi des salariés, des volontaires, des amis et des bénévoles qui accompagnent.

| Programme

10h à 12h30 : visites des ateliers

12h30 : repas à l’étoile du verger sur réservation

14h30 – 16h30 : animations diverses

Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie

2023-11-25T10:00:00+01:00 – 2023-11-25T16:30:00+01:00

