16ème édition de « La Haute-Garonne De Ferme en Ferme » à Blagnac – Les 29 et 30 avril

Renseignements

18 fermes participent cette année à l'opération, réparties sur 4 circuits :

– Le circuit « Lauragais – Vallée de la Lèze » (4 fermes) :

1. Ferme de la Bouriette (31250 Revel)

2. Ferme de Salsas (31130 Quint-Fonsegrives)

3. Terre de Vies (31560 Saint-Léon)

4. La Ferme des Cycles (09130 Le Fossat)

– Le circuit « Comminges-Pyrénées » (5 fermes) :

5. Domaine de Cadeillac – Bertrand Henry (31220 Lavelanet-de-Comminges)

6. Ferme de Courneillac (31260 Belbèze-en-Comminges)

7. Légumes en Salat (31260 Montsaunes)

8. Les Fleurs du Brasseur (31800 Saint-Marcet)

9. Les jardins de Paguère (31350 Mondilhan)

– Le circuit « Ô Tolosan – Savès » (5 fermes) :

10. Des Lys à la Ferme (31370 Poucharramet)

11. L’oasis des abeilles (31480 Caubiac)

12. Les Pas Possibles (31490 Léguevin)

13. Kajuard Plantes (31530 Bretx)

14. Lovabeef – Ferme de la Tounine (31480 Lagraulet-Saint-Nicolas)

– Le circuit « Ô Nord de Toulouse » (4 fermes) :

15. Quentin le maraîcher (31700 Blagnac)

16. Les Bordes Fleuries (81370 Saint-Sulpice-la-Pointe)

17. Spiruline Tolosane (31380 Bazus)

18. La Ferme de Borde Bio (31200 Toulouse)

Ici à Blagnac, c'est « Quentin le maraîcher »

C'est l'occasion de faire du lien entre producteurs et consommateurs, de découvrir l'agriculture et l'alimentation durables et de favoriser les circuits courts.

Au programme :
– Visites commentées gratuites
– Animations
– Restauration paysanne et locale
– Vente de produits fermiers
– Et bien plus encore…

Cette 16ème édition promet de nombreuses rencontres, échanges et animations sur les fermes participantes avec les agricultrices et agriculteurs accueillant l'évènement mais aussi d'autres partenaires : Arbres et Paysages d'Autan, Bio Ariège-Garonne, Direct Fermier 31, Sol Violette…

Les enfants découvriront un livret de jeux éducatifs à disposition gratuitement sur les fermes !

Remportez des paniers garnis des produits des fermes participantes en étant à l'écoute de l'émission de radio « Circuit Bleu Côté Saveurs » sur France Bleu Occitanie !

Découvrez le programme des animations proposées sur chaque ferme sur la page de chaque participant sur le site internet

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-29T10:00:00+02:00 – 2023-04-29T18:00:00+02:00

2023-04-30T10:00:00+02:00 – 2023-04-30T18:00:00+02:00

