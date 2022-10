Exposition « Faisons ce que tu voeux » – Du 1er au 22 octobre Blagnac Blagnac Catégories d’évènement: Blagnac

Exposition « Faisons ce que tu voeux » – Du 1er au 22 octobre Blagnac, 1 octobre 2022, Blagnac. Exposition « Faisons ce que tu voeux » – Du 1er au 22 octobre 1 – 22 octobre Blagnac La cie Créature / Lou Broquin vous invite à découvrir les nombreuses oeuvres artistiques réalisées par les Blagnacais, tout au long du projet Faisons ce que tu voeux. Blagnac Blagnac Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://www.ciecreature.fr/ »}, {« link »: « https://www.mjc-arts-blagnac.com/ »}] Le projet Faisons ce que tu voeux sera clôturé en octobre prochain par une exposition du même nom, où l’on pourra découvrir les voeux collectés par Céleste Tréflier ainsi que les portraits réalisés par sa soeur Séraphine, qui sont allées à la rencontre des Blagnacais de janvier à juillet 2022. Mais le grand trésor de l’exposition est la collection d’inventions créée à partir de ces mêmes voeux, et imaginée par une quarantaine d’habitants, inventeurs et inventrices de tout âge. Ces créations artistiques ont vu le jour lors des stages organisés par la ville avec la Cie Créature – Lou Broquin et la MJC des Arts. L’exposition sera pensée comme une proposition interactive, où les visiteurs ne seront pas uniquement observateurs et où enfants et adultes pourront partager un moment empli d’espoir autour de voeux pour un futur meilleur. À travers des expériences immersives et des surprises, devenez les acteurs/trices de cette exposition qui se vit plus qu’elle ne se contemple.

