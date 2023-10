Lancement du réseau ENAC Alumni AIRBUS Airbus Blagnac Catégories d’Évènement: Blagnac

Haute-Garonne Lancement du réseau ENAC Alumni AIRBUS Airbus Blagnac, 9 novembre 2023 16:30, Blagnac. Lancement du réseau ENAC Alumni AIRBUS Airbus Blagnac Jeudi 9 novembre, 16h30 Lancement du réseau ENAC Alumni AIRBUS Jeudi 9 novembre, 16h30 1

https://www.alumni.enac.fr/fr/agenda/lancement-du-reseau-enac-alumni-airbus-898 Avec une petite équipe d’anciens élèves ENAC travaillant dans le groupe Airbus, nous lançons le réseau interne ENAC Alumni – Airbus. Pour cela, nous organisons un événement, avec notre sponsor Yannick MALINGE (IENAC 83), Airbus Chief Safety Officer, le JEUDI 9 NOVEMBRE 2023. L’évènement se déroulera en trois étapes sur le site Airbus à Blagnac (campus 1) : Nous avons réservé le Safety Promotion Center à partir de 16h30 pour ceux qui souhaitent le visiter (nombre de places limitées), La visite sera suivie d’une conférence à 17h30 autour de la safety. Nous aurons comme speakers Yannick MALINGE (IENAC 83) et pour l’occasion nous avons Bastien BERNARD (ICNA 01 et MCTA 16), Directeur des Opérations de l’Aéroport Paris CDG. La conférence sera suivie d’un cocktail. L’évènement est ouvert aux anciens élèves de l’ENAC salariés d’Airbus seulement. Les places étant limitées (1er.e venu.e, 1er.e servi.e), nous vous invitons à vous inscrire via ce formulaire. Pour toute question, n’hésitez pas à contacter les personnes proches de vos organisations :

– Cédric FAVRICHON (1V) – (IENAC 17)

– Heidi DEMOULINS (1V) – (IENAC 16)

– Alexandre DAVID (1SY) – (IENAC 19)

– Catherine BONNET (1Z) – (IENAC 95)

– Maud ROTUREAU (CC) – (IENAC 99)

– Sophie SOUNDIRARASSOU (HN) – (MS MTA 10)

– Olivier JOSEPH (SB) – (IENAC 95)

– Sébastien FREISSINET (ST/NavBlue) – (IENAC 99)

– François-Xavier JUBIN (SY) – (IENAC 07) Si vous voulez être un relais dans vos organisations, n’hésitez pas à nous contacter, et n’hésitez surtout pas à partager l’invitation avec d’autres ENAC Alumni Airbus que vous connaitriez ! Cet événement est exclusivement réservé aux ENAC alumni salariés Airbus. Airbus 1 rond-point Bellonte Blagnac Blagnac 31700 Haute-Garonne Détails Heure : 16:30 Catégories d’Évènement: Blagnac, Haute-Garonne Autres Lieu Airbus Adresse 1 rond-point Bellonte Blagnac Ville Blagnac Departement Haute-Garonne Lieu Ville Airbus Blagnac

Airbus Blagnac Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/blagnac/