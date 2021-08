Créon Créon Créon, Gironde Bladae à vélo et visite de l’Aérocampus de Latresne Créon Créon Catégories d’évènement: Créon

Gironde

Bladae à vélo et visite de l'Aérocampus de Latresne Créon, 24 août 2021, Créon. Bladae à vélo et visite de l'Aérocampus de Latresne 2021-08-24 11:00:00 – 2021-08-24 16:00:00

Créon Gironde Créon EUR 7 Vous rêviez de passer les portes de l’Aérocampus de Latresne ?

Partez à vélo (les vôtres ou louez-en à la Station Vélo) sur la piste Lapébie avec l’ équipe de la station vélo jusqu’à l’Aérocampus ! Vous y rencontrerez deux passionnés qui vous présenteront les secrets de l’aéronef et les hangars des avions !

Pass sanitaire obligatoire et visite masquée.

Réservation obligatoire au 05.57.34.30.95

Réservation obligatoire au 05.57.34.30.95 +33 5 57 34 30 95

dernière mise à jour : 2021-08-17

