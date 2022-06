Blackout – L1genyeur + Benefils + S.Low & Deejay AP Marseille 5e Arrondissement, 30 juillet 2022, Marseille 5e Arrondissement.

Blackout – L1genyeur + Benefils + S.Low & Deejay AP

103 Rue Ferrari Makeda Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône Makeda 103 Rue Ferrari

2022-07-30 22:30:00 – 2022-07-30

Makeda 103 Rue Ferrari

Marseille 5e Arrondissement

Bouches-du-Rhône

7 10 Blackout ! Un concept d’artistes indépendants directement issus de la culture marseillaise, un évènement aux abords futuristes qui met en avant l’effervescence des artistes de la capitale du rap.



Entre des DJ sets composés de Drill (allant de la britannique jusqu’à l’américaine voire de la drill Française), de Trap, de dance hall et de Shatta, en passant par de la pop urbaine et même des classiques Old School. En sublimant le tout avec des showcases de rap alternatif, switchant entre une atmosphère futuriste et fantaisiste associée à un univers lumineux et épuré, les artistes de cette édition Blackout ne vous laisseront pas oublier leurs passages sur scène.



Cet évènement est un projet porté par l’association St’art Up qui veille à accompagner les artistes dans leurs démarches scénographiques.



Line-Up :



• L1genyeur

Dj, compositeur, beatmaker, ingénieur du son, L1genyeur a plusieurs cordes à son arc. L’artiste italien-tunisien est arrivé dans le 13 à 13 ans, il a cherché à se développer en travaillant avec les grandes figures du rap français (YL, le rat luciano, rimkus). Influencé par des mélodies sombres, en accordant beaucoup d’importance à la drum il s’inspire de divers artistes tels que : Freeze Corleone, Ashe22, Nahir, Frenetik, Tion Wayne, Russ Millions. À la base originaire d’un univers rock, ancien guitariste il organisait déjà des scènes avec son groupe de rock. Dorénavant il accompagne et manage principalement des artistes en développement, notamment S.Low avec qui il produit tout son projet.



• Benefils

Autodidacte depuis l’âge de 15ans, Benefils s’est spécialisé en tant qu’ingénieur du son pour pouvoir s’enregistrer et mixer ses propres sons. Indépendant et polyvalent, deux termes adéquates à l’artiste marseillais qui sait s’adapter aux diverses sonorités. Depuis ses premiers projets on reconnait chez Bene un véritable univers dans la musique urbaine. On parle d’évolution et de remise en question du futur notamment avec son dernier projet « Blade Runner » qui représente la fin d’un cycle artistique. Sa direction artistique tend vers un univers où l’homme est remplacé par la machine, vers un monde virtuel unique et spécial, vers un monde qui a des tendances de Blackout humain.



• S.Low

Jeune rappeur du centre-ville de Marseille, il commence le rap en 2019 avec le collectif Astral Gang. En terme de musicalité, l’artiste s’inspire de divers univers sonores ; en passant par des sons US (Lil Baby, Gunna, Travis, Lil Tjay) voire UK (Russ Million, Uknown.t, M.Huncho) et même français. Alliant un univers mélancolique à une plume acerbe, ses sons associent du rap bounce et une drill sonore, commençant le rap avec des impros sur de la boom bap et coordonnant nonchalance et turn up sur ses sons actuels. L’artiste s’est autorisé moultes scènes avec un concert à Kedge et même lors du tremplin des mots de la rue ou l’inauguration du Frap Store jusqu’à la première partie d’SCH au Baou. Dorénavant indépendant, il collabore avec l’1genyeur sur divers projets, notamment la sortie de différentes capsules. Il compte même diffuser des exclusivités, aucune chance que vous oubliez son passage sur scène, le Blackout n’est pas envisageable.



• Deejay AP

Née en Guyane Française et baignant dans la culture du DanceHall, du Reggae et des Sound System depuis son adolescence, il arrive à Marseille en 2010 et crée en 2011 le B.2.F Crew avec Selecta Scoobay puis en 2019 commence l’aventure Dancehall Nation où il deviendra le DJ officiel. De la Dancehall à l’AfroBeat en passant par la Trap ou la drill, Deejay AP explore des styles audacieux. Il se produira principalement dans des clubs et des bars dans les Bouche du Rhône (Baou, Le Makeda, le Bounce, L’Intermédiaire). Il collabore également avec de grands collectifs comme TueLamour ou Maraboutage avec lesquels il peut s’identifier comme propagateur de culture hip-hop.

Retrouvez Blackout – L1genyeur + Benefils + S.Low & Deejay AP au Makeda le 30 juillet.

Blackout ! Un concept d’artistes indépendants directement issus de la culture marseillaise, un évènement aux abords futuristes qui met en avant l’effervescence des artistes de la capitale du rap.



Entre des DJ sets composés de Drill (allant de la britannique jusqu’à l’américaine voire de la drill Française), de Trap, de dance hall et de Shatta, en passant par de la pop urbaine et même des classiques Old School. En sublimant le tout avec des showcases de rap alternatif, switchant entre une atmosphère futuriste et fantaisiste associée à un univers lumineux et épuré, les artistes de cette édition Blackout ne vous laisseront pas oublier leurs passages sur scène.



Cet évènement est un projet porté par l’association St’art Up qui veille à accompagner les artistes dans leurs démarches scénographiques.



Line-Up :



• L1genyeur

Dj, compositeur, beatmaker, ingénieur du son, L1genyeur a plusieurs cordes à son arc. L’artiste italien-tunisien est arrivé dans le 13 à 13 ans, il a cherché à se développer en travaillant avec les grandes figures du rap français (YL, le rat luciano, rimkus). Influencé par des mélodies sombres, en accordant beaucoup d’importance à la drum il s’inspire de divers artistes tels que : Freeze Corleone, Ashe22, Nahir, Frenetik, Tion Wayne, Russ Millions. À la base originaire d’un univers rock, ancien guitariste il organisait déjà des scènes avec son groupe de rock. Dorénavant il accompagne et manage principalement des artistes en développement, notamment S.Low avec qui il produit tout son projet.



• Benefils

Autodidacte depuis l’âge de 15ans, Benefils s’est spécialisé en tant qu’ingénieur du son pour pouvoir s’enregistrer et mixer ses propres sons. Indépendant et polyvalent, deux termes adéquates à l’artiste marseillais qui sait s’adapter aux diverses sonorités. Depuis ses premiers projets on reconnait chez Bene un véritable univers dans la musique urbaine. On parle d’évolution et de remise en question du futur notamment avec son dernier projet « Blade Runner » qui représente la fin d’un cycle artistique. Sa direction artistique tend vers un univers où l’homme est remplacé par la machine, vers un monde virtuel unique et spécial, vers un monde qui a des tendances de Blackout humain.



• S.Low

Jeune rappeur du centre-ville de Marseille, il commence le rap en 2019 avec le collectif Astral Gang. En terme de musicalité, l’artiste s’inspire de divers univers sonores ; en passant par des sons US (Lil Baby, Gunna, Travis, Lil Tjay) voire UK (Russ Million, Uknown.t, M.Huncho) et même français. Alliant un univers mélancolique à une plume acerbe, ses sons associent du rap bounce et une drill sonore, commençant le rap avec des impros sur de la boom bap et coordonnant nonchalance et turn up sur ses sons actuels. L’artiste s’est autorisé moultes scènes avec un concert à Kedge et même lors du tremplin des mots de la rue ou l’inauguration du Frap Store jusqu’à la première partie d’SCH au Baou. Dorénavant indépendant, il collabore avec l’1genyeur sur divers projets, notamment la sortie de différentes capsules. Il compte même diffuser des exclusivités, aucune chance que vous oubliez son passage sur scène, le Blackout n’est pas envisageable.



• Deejay AP

Née en Guyane Française et baignant dans la culture du DanceHall, du Reggae et des Sound System depuis son adolescence, il arrive à Marseille en 2010 et crée en 2011 le B.2.F Crew avec Selecta Scoobay puis en 2019 commence l’aventure Dancehall Nation où il deviendra le DJ officiel. De la Dancehall à l’AfroBeat en passant par la Trap ou la drill, Deejay AP explore des styles audacieux. Il se produira principalement dans des clubs et des bars dans les Bouche du Rhône (Baou, Le Makeda, le Bounce, L’Intermédiaire). Il collabore également avec de grands collectifs comme TueLamour ou Maraboutage avec lesquels il peut s’identifier comme propagateur de culture hip-hop.

Makeda 103 Rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-06-28 par