Blackout Dialogs de Harris Gkekas Théâtre de la Cité internationale Paris, 8 février 2024, Paris.

Du jeudi 08 février 2024 au vendredi 09 février 2024 :

jeudi

de 20h00 à 21h00

vendredi

de 20h00 à 21h00

.Tout public. A partir de 4 ans. payant

Harris Gkekas vous fait découvrir Blackout Dialogs !

Au milieu du mois de juillet 1977, New York connut 36 heures de black out. Plus de courant électrique. La coupure totale. Et, à la tombée du jour, le noir complet. Ce temps suspendu et cette grande nappe d’obscurité répandue sur les gens et les choses, étaient propices aux dérèglements. Pendant quelques heures, la ville dérailla : pillages, vandalisme, incendies par centaines, bizarreries et aberrations en tous genres. Inspiré par ce légendaire épisode new-yorkais, le chorégraphe Harris Gkekas prend le risque du black out. En plongeant, à diverses reprises, la scène dans le noir, il introduit la possibilité du chaos. Dans ce temps de latence, les danseurs bifurquent, prennent des chemins de traverse, inventent des configurations qui, pour être inattendues, ne sont pas anarchiques. Et réussissent ce tour de force : produire de l’ordre avec du désordre, créer une harmonie qui reste vivante et ouverte à l’imprévu.

Théâtre de la Cité internationale 21 A Bd Jourdan 75014 Paris

Contact : https://www.theatredelacite.com/programme/saison-2023-2024/blackout-dialogs +33185535385 https://www.facebook.com/theatredelacite.internationale https://www.facebook.com/theatredelacite.internationale https://theatredelacite.notre-billetterie.com/billets?kld=2324&spec=1301

©Strates