Blacko SITE DE L’ENTREPOT, 4 mars 2023, ARLON.

Blacko SITE DE L’ENTREPOT. Un spectacle à la date du 2023-03-04 à 20:00 (2023-03-04 au ). Tarif : 25.7 à 25.7 euros.

Artiste aux influences reggae/hiphop, Blacko se fait connaître par le grand public avec le groupe SNIPER. Son timbre de voix, ses paroles, son flow et ses mélodies uniques en font une pierre angulaire du groupe. Leurs 3 albums rencontrent un grand succès avec des hits comme « Pris pour cible », « Gravé dans la Roche », « Sans Repères »et bien d’autres. Cependant, ce sont deux accidents de scooter consécutifs (2004) qui poussent l’artiste à remettre en question radicalement ses choix de vie ; comme il l’explique lui-même dans le morceau « Give Thanks » paru en 2007. La même année, c’est une collaboration avec SOPRANO qui lui permet de toucher un plus large public. « Fermes les yeux et Imagines toi » marque le départ de BLACKO du groupe SNIPER. Son premier album solo reggae intitulé : « Enfant du Soleil », n’est pas commercialisé mais rencontre un vif succès sur la toile en 2008.Il enchaîne alors de nombreux concerts de 2008 à 2011, avant de publier l’EP « Instin Kaf ». (Spécial ile de la Réunion). En 2014 il revient avec Le Temps est Compté », un nouvel EP qui sera suivi d’un nouvel album « Dualité ». Il y mélange, comme il sait si bien le faire, ses influences urbaines et reggae. En sont extraits, les deux hits « Le Temps est Compté » et « Accroché à mes rêves ». Puis Blacko revient à ses premiers amours et offre à ses fans le très bel album reggae, « Etat D’âme », avec des morceaux forts tels que, « Le monde pleure », « Utopie » ou encore « Choisis ». Après une reformation du groupe SNIPER, qui s’enchaîne par une grosse tournée puis un album, BLACKO revient en solo..

SITE DE L’ENTREPOT ARLON Rue Zénobe Gramme 2 6700

