Le mardi 02 janvier 2024

de 21h30 à 22h30

de 19h30 à 20h30

.Tout public. payant Tarif en ligne : 17 à 22€

Tarif sur place : 20 à 25€ Concert — Jazz Gospel & Nu-soul, Compositions Pianiste depuis l’âge de 8 ans, Blackmany a grandi dans la musique gospel et le jazz. Il évolue dans plusieurs groupes gospel, jazz et soul et se consacre également à la composition et la production musicale. Sa musique est influencée par des artistes tels que Miles Davis, Bill Evans, Robert Glasper, Doobie Powell ou D’Angelo.

En 2020, il sort son premier EP, « Emotions ». Un projet qui s’étend du Gospel au Jazz en passant par la Neo soul ou encore le hiphop. Blackmany : piano

Julien Rogers : batterie

Felix Bu : basse

Arnaud Akpo : guitare 38Riv Jazz Club 38 rue de rivoli 75004 Paris Contact : https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://billetterie.38riv.com/seances/36

