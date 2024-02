Blackliner Freestyle Show Colmar, vendredi 29 mars 2024.

Blackliner Freestyle Show Colmar Haut-Rhin

Un plateau réunissant les stars du Freestyle !

S’il n’y a pas plus de 20 athlètes au monde, capables de réaliser les shows proposés depuis 2017 dans le cadre du 360 Xtrem Festival, nous veillons, chaque année, à proposer au public un nouveau plateau composé des stars du freestyle.

Et cette année encore, les meilleurs mondiaux de chacune des disciplines proposées viendront ébahir les alsaciens avides de sensations fortes ! Une chose est sûre, après deux années d’absence, en raison de la crise sanitaire, nos pilotes ont hâte de retrouver le public alsacien et risquent de ne pas être tendres avec la poignée de gaz ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29 20:30:00

fin : 2024-03-29 22:45:00

avenue de la Foire aux Vins

Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est info@colmar-expo.fr

