Blacklight Climb Up Aix Bouc-Bel-Air, samedi 10 février 2024.

Moussaillons, flibustiers et autres marins d’eau douce, venez embarquer le 10 février pour une expérience inoubliable à bord du bateau pirate CU-BBA.

Lors de ce fabuleux voyage hors du temps, venez grimper dans le noir absolu entourés de créatures maléfiques fluos ! Loups de mer, gare aux pirates qui rôdent !



Déguisement fortement conseillé !

À 19h, extinction des lumières ! Venez découvrir nos blocs et voies éphémères fluos et grimper à la frontale en partenariat avec Petzl

DJ set all night long par Carole Palmier et stand de maquillage gratuit

Foodtruck • Les Mordus

Foodtruck • Dony & Co



Accessible à partir de 16 ans.

Voies fluos uniquement accessible aux personnes autonomes en escalade .

Climb Up Aix Avenue Des Chabauds

Bouc-Bel-Air 13320 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur aix-boucbelair@climb-up.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 19:00:00

fin : 2024-02-11 02:00:00



L’événement Blacklight Bouc-Bel-Air a été mis à jour le 2024-01-23 par Office de Tourisme d’Aix en Provence