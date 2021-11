Marseille Droit au fut Bouches-du-Rhône, Marseille BlackJack Orchestra Droit au fut Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

BlackJack Orchestra Droit au fut, 19 novembre 2021, Marseille. BlackJack Orchestra

Droit au fut, le vendredi 19 novembre à 20:00

BlackJack Orchestra te retrouves chez Droit au Fût pour un concert ! Ambiance Pop Rock garantie !! Du fun, Du partage et de la musique sont au programme ! Pensez à réserver !!! [https://droitaufut.com](https://droitaufut.com) ♫♫♫ Droit au fut quai de la Tourette, 13002 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-19T20:00:00 2021-11-19T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Droit au fut Adresse quai de la Tourette, 13002 Marseille Ville Marseille lieuville Droit au fut Marseille