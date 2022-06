Blackbird Hill • Steve Amber • SBRBS / Supersonic (Free entry) SUPERSONIC, 30 août 2022, Paris.

Le mardi 30 août 2022

de 19h00 à 23h00

. gratuit

WELCOME TO SUPERSONIC Concerts gratuits, Nuits rock et Disquaire à Paris !

BLACKBIRD HILL

(Stoner Garage – Bordeaux, FR)

Fougue et créativité débordante sont les maître mots du duo bordelais Blackbird Hill. Une guitare baritone aux riffs plus massifs que le marbre croise le fer avec le groove imparable de la batterie, alors que se pose un chant d’une délicate mélancolie. De ses débuts blues rock, l’esprit n’est jamais loin… Alors qu’entre en jeu une puissance rock salvatrice, à grand renforts de stoner.

STEVE AMBER

(Rock psyché – Paris, FR)

Des airs de pop aux expérimentations psychédéliques, la musique de STEVE AMBER pose une ambiance entêtante et hypnotique. Des couleurs vives, des lumières éblouissantes et un contraste franc viennent figurer l’invisible. Sur scène, le quatuor brise le quatrième mur et fait chavirer le public vers un état de transe, entre textes saisissants et musique grisante. Après un premier EP « From a temple on the Hill » en 2018, STEVE AMBER vient de sortir son premier album. Hypnagogia – en avril 2022.

SBRBS

(Power rock – Rennes, FR)

Formé en 2017, SBRBS est un duo rennais qui devient trio sur scène et qui se nourrit de plusieurs décennies de rock, au travers d’un large spectre allant de mélodies pop à des passages rock plus lourds. Une musique en clair-obscur qui évoque par moment le groupe britannique Band of Skulls et qui s’épanouit avant tout sur scène, là où toutes les nuances du rock’n’ roll s’expriment le mieux.

———————————

Mardi 30 Août 2022

Entrée gratuite jusqu’à 23h

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h (3€50 la pinte)

———————————

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

http://supersonic-club.fr/

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

1 : Bastille (Paris) (304m) 91 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)



Contact : https://fb.me/e/3gtwiHIXF https://fb.me/e/3gtwiHIXF

Blackbird Hill • Steve Amber • SBRBS / Supersonic (Free entry)