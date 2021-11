Blackbird Hill • SBRBS • Steve Amber / Supersonic (Free entry) SUPERSONIC, 15 janvier 2022, Paris.

BLACKBIRD HILL

(Stoner Garage – Bordeaux, FR)

Fougue et créativité débordante sont les maître mots du duo bordelais Blackbird Hill. Une guitare baritone aux riffs plus massifs que le marbre croise le fer avec le groove imparable de la batterie, alors que se pose un chant d’une délicate mélancolie. De ses débuts blues rock, l’esprit n’est jamais loin… Alors qu’entre en jeu une puissance rock salvatrice, à grand renforts de stoner, voire de sludge. Leur deuxième album Embers In The Dark est à ne pas manquer en 2022 !

– https://www.youtube.com/watch?v=bAO8zyKjFs4

SBRBS

(Power rock – Rennes, FR)

Formé en 2017, SBRBS est un duo rennais qui devient trio sur scène et qui se nourrit de plusieurs décennies de rock, au travers d’un large spectre allant de mélodies pop à des passages rock plus lourds. Une musique en clair-obscur qui évoque par moment le groupe britannique Band of Skulls et qui s’épanouit avant tout sur scène, là où toutes les nuances du rock’n’ roll s’expriment le mieux.

– https://www.youtube.com/watch?v=0HCSNUDVAEc

STEVE AMBER

(Rock psyché – Paris, FR)

Avec des airs de pop aux expérimentations psychédéliques, la musique de STEVE AMBER pose une ambiance entêtante et hypnotique, une atmosphère cinématographique. Formé en 2015, le quatuor a rapidement trouvé son identité dans la scène indé française, faisant chavirer le public avec une musique enivrante et des textes saisissants. Après deux EP leur permettant de tourner dans toute la France mais aussi en Belgique et Suisse avec notamment les premières parties de Feu! Chatterton, ou encore Psychedelic Porn Crumpets, STEVE AMBER se prépare à faire le grand saut du premier album, Hypnagogia, prévu pour avril 2022.

Les 3 influences: Billy Wilder, Joan Crawford, Tom Waits

– https://www.youtube.com/watch?v=nhX4UEFXGOg

