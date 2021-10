Saint-Pierre Centre Culturel et Sportif Saint-Pierre Black Widow Centre Culturel et Sportif Saint-Pierre Catégorie d’évènement: Saint-Pierre

Centre Culturel et Sportif, le samedi 16 octobre à 21:00

Le Centre Culturel et Sportif vous propose ce samedi 16 octobre un film De Cate Shortland : Black Widow. Synopsis : Natasha Romanoff, alias Black Widow, voit resurgir la part la plus sombre de son passé pour faire face à une redoutable conspiration liée à sa vie d’autrefois. Poursuivie par une force qui ne reculera devant rien pour l’abattre, Natasha doit renouer avec ses activités d’espionne et avec des liens qui furent brisés, bien avant qu’elle ne rejoigne les Avengers. Ouverture des portes à 20h30, début du film à 21h00.

Les billets sont en vente au secrétariat du CCS. Tarif plein 8€. Tarif Réduit 4€

