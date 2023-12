Black & White – Réveillon 2024 w/ Irvin Turn Café Oz Grands Boulevards Paris, 31 décembre 2023, Paris.

Le dimanche 31 décembre 2023

de 20h00 à 05h00

.Public adultes. payant Entrée avec une conso : 15 EUR

Alright la famille !

Passons le dernier jour de l’année ensemble dans l’élégance intemporelle du noir et blanc pour célébrer le passage à la nouvelle année au Café Oz Grands Boulevards.

DÉTAILS DE L’ÉVÈNEMENT:

️Date: 31 décembre 2023

Lieu: Café Oz Grands Boulevards, 8 Boulevard Montmartre, 75009 Paris

⏰ À partir de 20h jusqu’à 05h

️ Entrée 20€ avec une conso

Dress code: (non obligatoire mais recommandé) : Black & white

Sort ta plus belle tenue, noire et blanche, all black ou all white à toi de voir !

AU PROGRAMME

Photographe / borne photo.

Relooking du bar / Goodies.

DJ Set: Mix by .. de 22h30 jusqu’à 05h00

Café Oz Grands Boulevards 8 Boulevard Montmartre 75009 Paris

Contact : https://cafe-oz.com/grands-boulevards/agenda-soirees.html https://www.facebook.com/events/1051542302558547/?ref=newsfeed https://www.facebook.com/events/1051542302558547/?ref=newsfeed

