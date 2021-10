Black Village Nouveau théâtre de Montreuil, 29 novembre 2021, Montreuil.

Date et horaire exacts : Du 29 novembre au 1 décembre 2021 :

lundi, mardi, mercredi de 20h à 21h20

payant

L’ensemble L’Instant Donné et Frédéric Sonntag nous guident dans l’univers du romancier Antoine Volodine. Les compositions dentelées de silence d’Aurélien Dumont nous accompagnent.

La représentation a des airs de réunion clandestine. En comité restreint, dans une lumière tamisée, nous faisons face à la comédienne Hélène Alexandridis, narratrice d’un bien étrange récit. Celle de deux hommes et d’une femme qui avancent à l’aveugle, au milieu du néant, dans un temps qui semble figé. Pour mesurer les heures, chacun son tour, le trio se raconte des histoires. Elles sont inquiétantes et bizarres comme des mauvais rêves, et toutes s’interrompent avant la fin… Pour restituer l’univers de désastre non dénué d’humour absurde de Lutz Bassmann alias Antoine Volodine, Aurélien Dumont a composé une partition qui joue avec les mots et les silences, met les sens aux aguets et laisse à l’imaginaire le loisir de s’envoler. Six musiciens la font vivre avec leurs instruments : piano, flûte, percussion, violon, alto et violoncelle. Après Kopernikus et Du Chœur à l’ouvrage, on retrouve L’Instant Donné dans une aventure de théâtre musical, mise en scène cette fois par Frédéric Sonntag — qui avait présenté B. Traven en 2018 et crée D’autres mondes en 2020. Le fruit d’une heureuse rencontre entre artistes associés du Nouveau théâtre de Montreuil !

Pièce jouée dans le cadre du festival Mesure pour Mesure au Nouveau théâtre de Montreuil.

Nouveau théâtre de Montreuil 63 rue Victor-Hugo 93100 Montreuil 93100

Nouveau théâtre de Montreuil http://www.nouveau-theatre-montreuil.com/

L’Instant donné