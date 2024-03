BLACK TEA Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency, jeudi 21 mars 2024.

BLACK TEA De Abderrahmane Sissako – Avec Nina Melo, Han Chang, Wu Ke-Xi – Drame, Romance – 1h49 – VOSTF Jeudi 21 mars, 20h30 Cinéma Le Dunois Beaugency Tarifs habituels

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-21T20:30:00+01:00 – 2024-03-21T22:20:00+01:00

Fin : 2024-03-21T20:30:00+01:00 – 2024-03-21T22:20:00+01:00

Aya, une jeune femme ivoirienne d’une trentaine d’années, dit non le jour de son mariage, à la stupeur générale. Émigrée en Chine, elle travaille dans une boutique d’export de thé avec Cai, un Chinois de 45 ans. Aya et Cai tombent amoureux mais leur histoire survivra-t-elle aux tumultes de leurs passés et aux préjugés ?

bande annonce

Cinéma Le Dunois Beaugency 11 Rue de la Maille d'Or, 45190 Beaugency

« , « type »: « video », « title »: « Black Tea Bande-annonce VO », « provider_name »: « AlloCinu00e9 », « thumbnail_url »: « https://fr.web.img2.acsta.net/videothumbnails/24/01/22/14/05/4478971.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « http://player.allocine.fr/19604935.html », « thumbnail_height »: 540}, « link »: « https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19604935&cfilm=279212.html »}]

