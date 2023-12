JAM JAZZ Black Stone Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille JAM JAZZ Black Stone Marseille, 4 décembre 2023, Marseille. JAM JAZZ Lundi 4 décembre, 20h30 Black Stone Entrée libre LUNDI 04 DECEMBRE

JAM JAZZ AU BLACKSTONE

T’as capté, comme tous les premiers lundi de chaque mois, on vient jammer le jazz au Blackstone!

Ouverture puis jam ouvert à toustes, des copaines, du jazz, du manger, du boire, de la joie et de l’espoir.

21h au Blackstone

Backline sur place

