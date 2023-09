Jam Jazz #14 Black Stone Marseille, 2 octobre 2023, Marseille.

Jam Jazz #14 Lundi 2 octobre, 20h30 Black Stone Entrée libre

Ca part de la: ouverture de la saison 2 des jams jazz au Blackstone le LUNDI 2 OCTOBRE 2023!

On reste sur la même lancée: backline sur place, restauration sur place, musiciens sur place, joie sur place.

On attend plus que toi et ton bignou, 20h30 au Blackstone.

On part sur les chapeaux de roues d’ailleurs, puisqu’on ouvrira cette première en équipe A avec le DB Trio (aka Simon Sieger, Max Briard, et Clément Serre)

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Black Stone 10 Boulevard Gustave Ganay, 13009 Marseille Marseille 13009 Marseille 9e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-02T20:30:00+02:00 – 2023-10-02T23:59:00+02:00

