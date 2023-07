Jam Jazz #13 Black Stone Marseille, 3 juillet 2023, Marseille.

Jam Jazz #13 Lundi 3 juillet, 20h30 Black Stone Entrée libre

« Face au désarroi provoqué par l’annonce de la fin de saison pour les Jam du Blackstone, nous avons décidé, en étroite collaboration avec cet établissement de qualité qu’il est bien, de rajouter un rab de Jam pour tout le monde en Juillet »

Lundi 3 juillet, le vrai dernier jam jazz de la saison 22/23 au @Blackstone en compagnie du DB Trio sera au complet (i.e Simon Sieger, Max Briard, et Clément Serre)

N’attends plus et viens profiter de cette promotion exceptionnelle qui, elle, n’attend que toi.

Modalités habituelles: Blackstone, 21h, Backline sur place, miam miam et glouglou délicieux, humeur tout autant.

Black Stone 10 Boulevard Gustave Ganay, 13009 Marseille Marseille 13009 Marseille 9e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-03T20:30:00+02:00 – 2023-07-03T23:59:00+02:00

