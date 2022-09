Jam Jazz #5 Black Stone Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Jam Jazz #5 Black Stone, 3 octobre 2022, Marseille. Jam Jazz #5 Lundi 3 octobre, 20h30 Black Stone

Entrée libre

♫♫♫ Black Stone 10 Boulevard Gustave Ganay, 13009 Marseille Marseille 9e Arrondissement Marseille 13009 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Amoureux du jazz, de la rigolade et du bon aloi, salut.

C’est avec un plaisir inconmen.. Incommens.. Avec un très gros plaisir que nous vous annonçons la reprise de notre chronique Lunal (ce mot existe !)

« Jazz & Jam, où l’insoutenable légèreté de l’être ! »

Les affaires reprennent ce LUNDI 3 OCTOBRE. Prière de noter l’évènement dans vos carnets de correspondance car l’ouverture sera effectuée par nos petits copains du db trio (Serre, Sieger, Briard), formation secouriste/LV2 Bebop.

Comme à l’accoutumée, rdv au Blackstone à 21H, matos sur place (drum, piano, backline)

2 Informations importantes:

– On ne saurait mieux vous conseiller que de covoiturer depuis la plaine pour ceux qui sont concernés (On vous voit. On sait tout.) Nous créerons un petit post ici pour vous organiser.

– Pas de contrebasse sur place pour l’instant, les contreux, n’hésitez pas à vous munir, cela vous sera rendu au centuple, tenons nous au courant.

