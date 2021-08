Cenon Rocher de Palmer Cenon, Gironde Black Stone Cherry Rocher de Palmer Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Rocher de Palmer, le mardi 4 octobre 2022 à 20:30

Intitulé The Human Condition, le nouvel album de Black Stone Cherry est une preuve que la pandémie n’a pas eu que des effets négatifs, voire dramatiques, en 2020 : elle a aussi incité de nombreux artistes, privés de concerts, à se confiner en studio pour ne pas perdre leur temps. Auto-produit par le bassiste Jon Lawhon dans son propre studio, cet album a bénéficié d’une attention très spéciale de la part du quartet et le résultat est à la hauteur de l’investissement. « Chaque chanson de cet album raconte une histoire, des expériences que nous traversons tous – notre bonheur, nos luttes et la façon dont nous devons nous adapter », raconte le batteur John Fred Young. Riffs de guitare puissants et solos inspirés, rythmiques efficaces et énergie débridée, le retour de Black Stone Cherry fait drôlement de bien à notre « condition humaine ». EN SAVOIR PLUS

Tarif guichet : 24€ / Plein tarif : 22€

Bientôt 20 ans que le groupe écume les scène du monde entier, diffusant son hard rock sudiste made in Kentucky : Black Stone Cherry revient avec un septième album ! Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon Gironde

2022-10-04T20:30:00 2022-10-04T22:30:00

