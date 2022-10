Black Sparow et les animaux fantastiques Théâtre 100 Noms Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Black Sparow et les animaux fantastiques Théâtre 100 Noms, 2 novembre 2022, Nantes. 2022-11-02

Horaire : 14:30 15:20

Gratuit : non 9 € / 12 € RÉSERVATIONS :- www.theatre100noms.com- à la billetterie du Théâtre 100 Noms (mercredi au dimanche de 14h à 18h) – 02 28 200 100 ou billetterie@theatre100noms.com Spectacle Jeune public (3-8 ans).Le capitaine Black Sparow cherche le verre de Pythagore. Le seul verre capable de donner l’immortalité. Pour trouver cette coupe il devra affronter les animaux fantastiques qui gardent son secret.L’aiderez-vous à finir sa mission et à devenir le plus grand pirate de tous les temps ? Spectacle interactif qui fera le plaisir des enfants mais aussi des grands. Durée : 50 min. Théâtre 100 Noms Île de Nantes Nantes 44200

02 28 20 01 00 http://theatre100noms.com/ https://theatre100noms.com

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Théâtre 100 Noms Adresse 21 Quai des Antilles - Hangar à Bananes Ville Nantes lieuville Théâtre 100 Noms Nantes Departement Loire-Atlantique

Théâtre 100 Noms Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Black Sparow et les animaux fantastiques Théâtre 100 Noms 2022-11-02 was last modified: by Black Sparow et les animaux fantastiques Théâtre 100 Noms Théâtre 100 Noms 2 novembre 2022 Nantes Théâtre 100 Noms Nantes

Nantes Loire-Atlantique