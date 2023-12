Venus VNR + Iokanaan Black Shelter (Pub) Carquefou, 2 mai 2024 19:30, Carquefou.

2024-05-02

Horaire : 20:30

Gratuit : non 10 € en prévente Billetterie : weezevent.com

Concerts. Venus VNR (pop rock electro – Paris) : Avec « Big Dédicace », le duo Venus VNR, fondé par un ex Thérapie Taxi et découvert par le label de Stupeflip, dévoile un texte à la gloire de nos échecs. Hommage à l’anti-héro que nous sommes tous, véritable remède anti-spleen, ce single aux gimmicks imparables vient étoffer l’univers de l’EP à venir au printemps 2024. + en 1ère partie – Iokanaan (Nantes) : Caméléon de la scène avec son allure atypique, Iokanaan fait de ses concerts des endroits de performances autant que de réflexions. Entre blues et folk, poésie et scats, une voix dans tous ses sens, éraillée comme lyrique, cherchant à cracher le sale comme le beau.

Black Shelter (Pub) Carquefou 44470