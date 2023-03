Black Sea Dahu LE 106, 24 novembre 2023, ROUEN.

Black Sea Dahu LE 106. Un spectacle à la date du 2023-11-24 à 20:00 (2023-03-24 au ). Tarif : 19.3 à 19.3 euros.

Le 106 (L-R-22-006227) SMAC de Métropole Rouen Normandie Janine Cathrein et son groupe, un gang très soudés de musiciennes et musiciens passionné.es et talentueu.se.x, connu.e.s ensemble sous le nom de Black Sea Dahu, reviennent avec un deuxième album. « I Am My Mother » est le successeur de plusieurs EP et du premier album, salué par la critique, « White Creatures ». Si vous avez déjà été émerveillés et transportés au cœur d’un orage en plein explosion et que, pour un instant, vous avez oublié qui vous étiez, quand soudain vos yeux ont été aveuglés par un éclair d’énergie pur – alors vous savez ce que l’écoute de ces sept chansons peut éveiller en vous. Orchestrale, tempétueuse et imprévisible, la façon dont cette musique déborde tous les genres évoque la douceur d’une caresse et la liberté des coups de pinceau de Basquiat. BLACK SEA DAHU

LE 106 ROUEN Allée François Mitterrand Seine-Maritime

